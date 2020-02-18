«Уфа» обыграла швейцарский клуб «Рапперсвилль-Йона» - Советский спорт
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18 февраля 2020 20:21ФутболШарафудинов Виктор

«Уфа» обыграла швейцарский клуб «Рапперсвилль-Йона»

Команда Вадима Евсеева провела первый спарринг на испанском сборе.

В испанском Бенидорме «Уфа» провела контрольный матч против клуба «Рапперсвилль-Йона», выступающим в третьем дивизионе чемпионата Швейцарии. Команда Вадима Евсеева одержала победу со счетом 2:1.

На шестой минуте счет открыл Вячеслав Кротов, на что швейцарцы ответили голом Илира Зенуни на 20-й. Однако еще в первом тайме люксембургский полузащитник Оливье Тилль забил второй гол уфимцев (34-я).

22 февраля «Уфа» проведет товарищескую встречу с московским ЦСКА.

В турнирной таблице РПЛ команда Евсеева занимает седьмое место, набрав 25 очков в 19 турах.

Контрольный матч

«Уфа» (Россия) – «Рапперсвилль-Йона» (Швейцария) – 2:1 (2:1)

Голы: Кротов,6 – 1:0, Зенуни, 20 – 1:1, Тилль, 34 – 2:1.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Табидзе (Аликин, 74), Пуцко, Неделчару (Никитин, 74), Сухов, Фомин, Карп (Голубев, 69), Тилль (Сысуев, 81), Бизяк (Козлов, 74), Кротов (Вомбергар, 65).

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