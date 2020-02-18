Бывший вратарь «Зенита» Лодыгин перешел в тульский «Арсенал» Контракт заключен до конца сезона.

Официальный сайт тульского «Арсенала» сообщает, что новичком команды стал 29-летний голкипер Юрий Лодыгин. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Бывший футболист «Зенита» присоединился к «оружейникам» на правах свободного агента. Выступать он будет под 19-м номером.

☄🤟🏻👍🏻Юрий Лодыгин – вратарь «Арсенала»



Контракт с 29-летним футболистом подписан до окончания текущего сезона.



В составе оружейников голкипер будет выступать под №19.



😉Юрий, добро пожаловать в «Арсенал»! pic.twitter.com/onWzEypuc1 — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) February 18, 2020

С января по июнь прошлого года Лодыгин находился в аренде в греческом «Олимпиакосе». 2 августа «Зенит» отпустил голкипера в турецкий «Газиантеп» на правах свободного агента. Всего в турецком клубе Юрий провел 5 матчей – 2 в чемпионате и 3 в Кубке Турции.

Что касается выступлений за «Зенит» с 2013 по 2018 годы на счету Лодыгина 164 матча, в которых он пропусти 157 голов и 71 раз отыграл «на ноль».