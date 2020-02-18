Лодыгин – о трансфере в «Арсенал»: С большим удовольствием я возвращаюсь в Россию! Ранее он выступал за питерский «Зенит».

Новичок тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин оставил запись в соцсети после новости о его трансфере в стан «оружейников». «С большим удовольствием я возвращаюсь в Россию! Спасибо тульскому «Арсеналу» за данную возможность!» – написал Лодыгин в своем Instagram. Ранее стало известно, что контракт игрока рассчитан до конца текущего сезона. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YURY LODYGIN (@lodygin1) 18 Фев 2020 в 10:45 PST