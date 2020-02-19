Марадона употреблял неизвестное вещество прямо во время матча своей команды (видео) - Советский спорт
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19 февраля 2020 14:19ФутболШарафудинов Виктор

Марадона употреблял неизвестное вещество прямо во время матча своей команды (видео)

Чемпион мира 1986 года работает тренером в клубе «Химнасия и Эсгрима».

В Аргентине обсуждают новый скандал с Диего Марадоной. Во время матча 20-го тура аргентинской суперлиги «Росарио Сентраль» – «Химнасия и Эсгрима» главному тренеру гостей один из помощников принес пакетик с каким-то порошком. На это никто бы не обратил внимания, но другие ассистенты тут же стали, чтобы скрыть Марадону от объектива телекамеры.

Великий аргентинский футболист пристрастился к наркотикам еще во время выступлений за «Барселону» и «Наполи» в 80-х годах. В 1991 году Диего был дисквалифицирован Итальянской федераций футбола за употребление кокаина. В дальнейшем он неоднократно проходил лечение от наркотической зависимости.

«Химнасию и Эсгриму» 59-летний Марадона тренирует с сентября прошлого года. После 20-го тура клуб из Ла-Платы занимает 22-е место в чемпионате Аргентины, набрав 17 очков (всего в турнире выступают 24 клуба). Матч против «Росарио Сентраль» команды Марадоны проиграла со счетом 0:1.

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