Министр спорта Матыцин провел встречу с президентом РФС Дюковым В рамках сотрудничества будут открыты региональные центры подготовки футболистов.

Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации сообщает, что сегодня 19 февраля министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым.

Стороны обсудили стратегическое взаимодействие Минспорта России и РФС в области развития одного из самых популярных видов спорта в стране, особо подчеркнув важность взаимодействия в области детско-юношеского и массового футбола.

Был рассмотрен вопрос о реализации четырехсторонних соглашений между Минспорта России, РФС, правительствами и футбольными федерациями регионов, которое позволит усовершенствовать систему подготовки футбольного резерва в регионах и обеспечит рост массовости занятий футболом. В рамках этого проекта будут открыты региональные центры подготовки футболистов (РЦПФ) и детские футбольные центры.

«Футбол является одним из самых популярных и любимых видов спорта в нашей стране. Сегодня с Александром Валерьевичем мы проговорили стратегические моменты взаимодействия Министерства спорта с Российским футбольным союзом. Особенно это важно в области подготовки резерва на уровне регионов, детско-юношеского и массового футбола. Уверен, наше сотрудничество, что будет продуктивным», – заявил Матыцин.