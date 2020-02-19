«Лестер» начал переговоры с Лалланой - Советский спорт
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19 февраля 2020 17:05ФутболШарафудинов Виктор

«Лестер» начал переговоры с Лалланой

У полузащитника сборной Англии заканчивается контракт с «Ливерпулем».

Британский телеканал Sky Sports сообщает, что «Лестер» начал переговоры с агентами 31-летнего полузащитника «Ливерпуля» и английской национальной команды Адамом Лалланой.

В нынешнем контракте Лалланы с лидером чемпионата Англии есть пункт о продлении соглашения еще на один сезон, однако в «Ливерпуле» дали понять, что не будут использовать эту возможность. Таким образом, 30 июня Адам станет свободным агентом.

Лаллана перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в июле 2014 года за 31 млн евро. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и одна результативная передача в 13 матчах АПЛ.

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