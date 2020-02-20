«Барселона» объявила о трансфере Брейтуэйта Датчанин призван заменить Луиса Суареса, который получил травму колена и выбыл на длительный срок.

Форвард «Леганеса» Мартин Брейтуэйт подписал контракт с «Барселоной», о чем сообщает пресс-служба каталонцев.

Отмечается, что его соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года, а сумма трансфера составила 18 млн евро. При этом уточняется, что сине-гранатовые прописали отступные за игрока в размере 300 млн евро.

В текущем сезоне 28-летний нападающий отыграл 27 матчей, забил восемь голов и отдал один голевой пас. Ранее в его карьере были английский «Мидлсбро», а также французские «Тулуза» и «Бордо».