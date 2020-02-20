Аршавин дал совет молодым футболистам

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин, ныне работающий в академии «Зенита», поделился эмоциями после приезда во второй состав, который работает под руководством Владислава Радимова.
«Я хочу сказать, что всем молодым игрокам нужно очень много работать. Не хочу выделять кого-то персонально, понятно, что у кого-то перспектив чуть больше, у кого-то чуть меньше. В целом мне нравится, как Влад Радимов работает с командой, мне кажется, он отлично подходит парням этого возраста. Он сам играл на высоком уровне, говорит с ними на одном языке, при этом у него очень интересные и разнообразные тренировки.
Я почти год назад тренировался с ним с большим удовольствием, потому что изнутри лучше чувствуешь игроков и легче их оценить», – сказал Аршавин клубной пресс-службе.
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