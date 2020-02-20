Ривалдо: Брэйтуэйт – не тот игрок, который сейчас нужен «Барселоне» Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо прокомментировал покупку каталонским клубом датского форварда Мартина Брэйтуэйта из «Леганеса».

– Если честно, я не согласен с этим решением и не понимаю этой покупки. Мне она не нравится по двум причинам. Во-первых, «Барселона» его подписала вне рамок трансферного окна. Во-вторых, надо было взять игрока из академии. К тому же у команды виден прогресс. Я не вижу весомых причин оформлять трансфер форварда. При всем уважении, я сомневаюсь, что он тот игрок, который сейчас нужен «Барселоне», – цитирует Ривалдо AS.

Сегодня «Барселона» объявила о переходе Брэйтуэйта. Отмечается, что его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года, а сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний нападающий отыграл 27 матчей, забил восемь голов и отдал один голевой пас. Ранее в его карьере были английский «Мидлсбро», а также французские «Тулуза» и «Бордо». За сборную Дании игрок провел 39 поединков (7 голов).