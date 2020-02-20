Сын Черчесова перешел в подмосковный «Олимп» Команда из Химок выступает в ПФЛ.

Сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова 25-летний голкипер Станислав Черчесов-младший перешел из калининградской «Балтики» в подмосковный «Олимп» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Химок.

За полтора года в клубе «Балтике» Черчесов-младший не сыграл ни одного официального матча. В его послужном списке австрийский «Иннсбрук», вторая команда «Амкара», московское «Динамо» и новороссийский «Черноморец».

«Специально не следил за выступлениями «Олимпа», но знал, что такая команда существует, – заявил Черчесов-младший в интервью пресс-службе клуба. – Наконец-то я приступил к тренировкам! За зимний перерыв очень сильно соскучился по мячу и игре в воротах. Уже могу сделать вывод, что атмосфера в команде очень хорошая. Ребята отлично приняли, так что, уверен: никаких проблем с адаптацией в коллективе у меня не будет. Как и у всех остальных, моя задача – это выходить на каждый матч с целью выиграть его, а в конце сезона заглянуть в турнирную таблицу, чтобы увидеть результат!»

«Олимп» занимает шестое место в зоне «Запад» ПФЛ, набрав 26 очков в 16 матчах. Тренирует команду бывший вратарь сборной России Владимир Габулов.