Полузащитник «Шахтера» Патрик: Сегодня мы не дали «Бенфике» проявить себя

– Важная победа, прекрасно знаем, что пока еще ничего не решено, но у нас теперь есть преимущество. Подготовимся ко второй части противостояния и попытаемся достичь нашей цели – выйти дальше. Очень счастлив. Всегда сложно, когда ты возвращаешься после паузы, но мы отлично провели сборы. Сегодня играли неплохо, но уверен, что с каждой игрой мы будем набирать все больше и больше. К игре в Лиссабоне мы будем еще лучше. Хорошо изучили и сильные, и слабые стороны соперника, не дали «Бенфике» проявить себя. Нужно похвалить команду за этот матч, – цитирует Патрика «Футбол 1».
Отметим, что на 56-й минуте Патрик открыл счет в матче, но на 67-й гости отыгрались – Пицци реализовал пенальти. Победу «горнякам» принес Виктор Коваленко (72).
Ответный матч состоится в Лиссабоне 27 февраля.
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