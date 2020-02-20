Полузащитник «Шахтера» Патрик: Сегодня мы не дали «Бенфике» проявить себя Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик прокомментировал домашнюю победу над «Бенфикой» (2:1) в первой игре 1/16 финала Лиги Европы.

– Важная победа, прекрасно знаем, что пока еще ничего не решено, но у нас теперь есть преимущество. Подготовимся ко второй части противостояния и попытаемся достичь нашей цели – выйти дальше. Очень счастлив. Всегда сложно, когда ты возвращаешься после паузы, но мы отлично провели сборы. Сегодня играли неплохо, но уверен, что с каждой игрой мы будем набирать все больше и больше. К игре в Лиссабоне мы будем еще лучше. Хорошо изучили и сильные, и слабые стороны соперника, не дали «Бенфике» проявить себя. Нужно похвалить команду за этот матч, – цитирует Патрика «Футбол 1».

Отметим, что на 56-й минуте Патрик открыл счет в матче, но на 67-й гости отыгрались – Пицци реализовал пенальти. Победу «горнякам» принес Виктор Коваленко (72).

Ответный матч состоится в Лиссабоне 27 февраля.