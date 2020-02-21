Бернд Лено: Лига Европы - это шанс выиграть трофей и попасть в Лигу чемпионов

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено отметил, что команда очень серьезно относится к выступлению в Лиге Европы.
«Разумеется, когда я сохраняю свои ворота в неприкосновенности, я счастлив. Мы выиграли этот матч, и у нас есть гол на выезде, поэтому мы довольны. Мы серьезно относимся к Лиге Европы. Это еще один шанс выиграть трофей и попасть в Лигу чемпионов», - цитирует BBC Лено.
Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» на своем поле уступил лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:1.
На 81-й минуте отличился французский форвард «канониров» Александр Ляказетт.
Ответная встреча состоится в Лондоне 27 февраля.
23 февраля в 27-м туре чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле примет «Эвертон».
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