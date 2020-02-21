Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
Бернд Лено: Лига Европы - это шанс выиграть трофей и попасть в Лигу чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 февраля 2020 10:17ФутболНечаев Юрий

Бернд Лено: Лига Европы - это шанс выиграть трофей и попасть в Лигу чемпионов

«Арсенал» обыграл «Олимпиакос» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено отметил, что команда очень серьезно относится к выступлению в Лиге Европы.

«Разумеется, когда я сохраняю свои ворота в неприкосновенности, я счастлив. Мы выиграли этот матч, и у нас есть гол на выезде, поэтому мы довольны. Мы серьезно относимся к Лиге Европы. Это еще один шанс выиграть трофей и попасть в Лигу чемпионов», - цитирует BBC Лено.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» на своем поле уступил лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:1.

На 81-й минуте отличился французский форвард «канониров» Александр Ляказетт.

Ответная встреча состоится в Лондоне 27 февраля.

23 февраля в 27-м туре чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле примет «Эвертон».

Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Фигурист Самарин выиграл турнир в Таллине Российские фигуристки украсили обложку журнала Tatler Татьяна Волосожар: С появлением дочки почти полностью абстрагировалась от фигурного катания
Нагельсманн пишет историю. Побил рекорд Тедеско и обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне «Лейпциг» в ярком противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» одержал минимальную выездную победу. 20.02.2020 01:00 Футбол Зибрак Артем
Панарин и Бучневич тащат «Рейнджерс». Шестеркин на высоте (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 20.02.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Камил Гаджиев: В футболе - за «Спартак», в хоккее - за «Динамо» Гостем редакции «Советского спорта» стал глава компании Fight Nights Камил Гаджиев. 14.02.2020 18:00 ММА Галимзянов Данил
Финт Шишкина: Как вернуться в «Спартак», но остаться в ФНЛ Защитник возвращается в «Спартак», но будет играть за вторую команду. 20.02.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем
«Победа – не самая сложная задача». Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем Мнения боксеров накануне встречи. 20.02.2020 10:30 Бокс Усачев Владислав
Зе Луиш спасает шансы для «Порту». «Байер» выиграл, но не убедил (видео) До выхода экс-спартаковца на замену «фармацевты» почти не знали трудностей и уверенно вели со счетом 2:0. 21.02.2020 01:00 Футбол Зибрак Артем
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Побьет ли Яшкин рекорд Мальцева? О личных рекордах в КХЛ У игроков клубов КХЛ есть еще неделя, чтобы побить рекорды. 20.02.2020 11:30 Хоккей Жидков Владимир
Малкин заболел прямо перед матчем, «Питтсбург» и без него уверенно выиграл (видео) Очередной игровой день НХЛ подарил болельщикам настоящее голевое раздолье. Почти в каждом из состоявшихся матчей было забито много голов. 19.02.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Новости
10:52 Футбол Лионель Месси: Мартинес смог бы заиграть в «Барселоне»
10:39 Хоккей Главный тренер «Вашингтона»: Нет никакого секрета в том, что сейчас мы переживаем спад
10:27 Хоккей Источник: «Монреаль» и Ковальчук ведут переговоры о новом контракте
10:17 Футбол Бернд Лено: Лига Европы - это шанс выиграть трофей и попасть в Лигу чемпионов
10:08 Баскетбол Йонас Жеребко: Матч против «Олимпии Милан» был для «Химок» важнейшим в сезоне
09:37 Хоккей «Флорида» уступила «Лос-Анджелесу», Бобровский отразил 35 бросков (видео)
09:22 Хоккей Защитник «Монреаля»: У Овечкина самый опасный бросок в НХЛ
09:11 Футбол Хуан Мата: Ничья с «Брюгге» не очень плохой результат, но «МЮ» всегда хочет побеждать
08:59 Хоккей «Тампа» проиграла «Вегасу», Кучеров набрал одно очко (видео)
08:37 Футбол Александр Ляказетт: «Арсенал» возвращается из Греции в хорошем настроении
08:23 Баскетбол Римас Куртинайтис: «Химки» были хороши и контролировали ход матча с «Олимпией Милан»
08:08 Футбол Лучшим игроком чемпионата Франции в январе признан Неймар
07:53 Футбол Артета - после победы над «Олимпиакосом»: «Арсенал» добился отличного результата
07:40 Футбол Вьетто, Хаджи, Камада и Жота претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
07:26 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Довольны матчем с «Брюгге», но знаем, что можем играть лучше
07:10 ММА UFC представил афишу боя Нурмагомедов - Фергюсон (фото)
06:48 Хоккей «Коламбус» проиграл «Филадельфии», Гавриков набрал одно очко (видео)
06:32 Хоккей Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Сан-Хосе» (видео)
06:18 Хоккей Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в игре против «Монреаля» (видео)
02:00 Баскетбол «Химки» обыграли «Олимпию Милан»
Врачи заявили, что заразиться коронавирусом можно и без контакта с больными
Генпрокурор назначил нового начальника в Ишимскую межрайонную прокуратуру
Фарид Абдулганиев стал помощником Минниханова
В Нижнем Новгороде модернизировали детскую больницу № 17
Циклон близко. Подробнейший прогноз погоды на 22-24 февраля в Приморье
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика