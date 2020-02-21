Защитник «Зенита» продолжит сезон в «Томи» «Зенит» и «Томь» согласовали условия перехода защитника Антона Синяка.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, 21-летний футболист будет выступать за «Томь» на правах аренды до конца сезона.

Добавим, что защитник провел 14 матчей за «Зенит-2» в текущем первенстве ПФЛ и записал на свой счет одну голевую передачу.