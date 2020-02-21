Защитник «Зенита» продолжит сезон в «Томи»

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, 21-летний футболист будет выступать за «Томь» на правах аренды до конца сезона.
Добавим, что защитник провел 14 матчей за «Зенит-2» в текущем первенстве ПФЛ и записал на свой счет одну голевую передачу.
Панарин и Бучневич тащат «Рейнджерс». Шестеркин на высоте (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 20.02.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл Четыре причины следить за Лигой Европы без российских клубов Объясняем, чем по-прежнему интересен второй еврокубок, плей-офф которого стартует в четверг. 20.02.2020 15:00 Футбол Велиев Эмиль Проигрывающий состав – не меняем. Марафон побегут Миронова, Куклина, Юрлова и Старых После выходного дня чемпионат мира в Антхольце возобновляется женской индивидуальной гонкой 18.02.2020 08:00 Биатлон Тигай Лев Логинов начинает, Елисеев – отдыхает. Сегодня на ЧМ – мужская индивидуальная гонка В среду на чемпионате мира в Антхольце мужчины побегут 20 километров. Наши тренеры дали отдохнуть Матвею Елисееву, его заменит дебютант ЧМ Эдуард Латыпов. 19.02.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев От Кокорина и Смолова до Тарасова и Фролова. «Самые-самые» зимние трансферы РПЛ Выделяем самые громкие переходы уходящей футбольной зимы. 21.02.2020 10:00 Футбол Мощенко Захар Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев «Уайлдер – сильный, Фьюри – умный». Боксерский мир о предстоящей битве Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье. 21.02.2020 15:30 Бокс