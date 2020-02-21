Юрий Васильков: В этом сезоне Тарасов с большой долей вероятности уже не сыграет Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал травму полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова.

- В этом сезоне Тарасов с большой долей вероятности уже не сыграет. Три месяца - это период восстановление после его травмы. Если бы он просто сломал малоберцовую кость, то уже через месяц смог бы играть. А вот разрыв синдесмоза — это всегда серьезно. Ему предстоит сложная операция и стягивание разорванной связки, - цитирует Василькова Sport24.ru.

Ранее стало известно, что «Рубин» не будет разрывать контракт с 34-летним полузащитником.

Напомним, что Тарасов получил травму во время тренировки казанской команды. Позже в больнице хавбеку диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости.