Чемпион мира 2018 года может перейти в «Сочи» - Советский спорт
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21 февраля 2020 19:43ФутболКорегин Владислав

Чемпион мира 2018 года может перейти в «Сочи»

В 2018 году Рами в составе национальной сборной стал чемпионом мира.

«Сочи» хочет подписать контракт с центральным защитником Адилем Рами.

Как сообщает RMC Sport, руководство сочинцев уже ведет переговоры с 34-летним французом.

Отметим, что Рами является свободным агентом. Его последним клубом был «Фенербахче», за который он провел семь поединков. Сегодня турецкий клуб объявил об уходе защитника из команды.

Ранее он выступал за «Милан», «Валенсию», «Лилль», «Севилью» и «Марсель». В составе сборной Франции он отыграл 36 матчей (1 гол) и стал чемпионом мира.

«Сочи» после 19 туров занимает последнее место в РПЛ, набрав 15 очков.

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