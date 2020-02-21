«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ, объявлена дата пресс-конференции

Как сообщает «Интерфакс», в среду, 26 февраля, состоится пресс-конференция руководства РПЛ, посвященная старту весенней части чемпионата России сезона-2019/20 годов и подписанию договора с титульным спонсором премьер-лиги - Группой Тинькофф.
Отмечается, что в пресс-конференции примут участие президент РПЛ Сергей Прядкин и представители Группы Тинькофф.
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