«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ, объявлена дата пресс-конференции «Тинькофф Банк» и РПЛ договорились о сотрудничестве.

Как сообщает «Интерфакс», в среду, 26 февраля, состоится пресс-конференция руководства РПЛ, посвященная старту весенней части чемпионата России сезона-2019/20 годов и подписанию договора с титульным спонсором премьер-лиги - Группой Тинькофф.

Отмечается, что в пресс-конференции примут участие президент РПЛ Сергей Прядкин и представители Группы Тинькофф.