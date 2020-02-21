Агент чемпиона мира-2018 и бывшего мужа Памелы Андерсон подтвердил интерес «Сочи» к игроку - Советский спорт
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21 февраля 2020 20:35ФутболКорегин Владислав

Агент чемпиона мира-2018 и бывшего мужа Памелы Андерсон подтвердил интерес «Сочи» к игроку

Футбольный агент Рубен Хавьер Косо Руиз, клиентом которого является центральный защитник Адиль Рами, прокомментировал информацию о возможном переходе француза в «Сочи».

– Интересуется ли «Сочи» Рами? Да, интерес действительно есть, – цитирует Руиза Sport24.ru.

Отметим, что Рами является свободным агентом. Его последним клубом был «Фенербахче», за который он провел семь поединков. Сегодня турецкий клуб объявил об уходе защитника из команды.

Ранее он выступал за «Милан», «Валенсию», «Лилль», «Севилью» и «Марсель». В составе сборной Франции он отыграл 36 матчей (1 гол) и стал чемпионом мира.

«Сочи» после 19 туров занимает последнее место в РПЛ, набрав 15 очков.

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