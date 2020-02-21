Йосси Бенаюн: У меня было три или четыре возможности переехать в Россию Бывший хавбек «Ливерпуля», Челси» и «Арсенала» Йосси Бенаюн сообщил, что мог стать игроком московского ЦСКА.

- У меня было три или четыре возможности переехать в Россию. Один раз почти подписал контракт, но потом решил остаться в Англии. Почти договорился с ЦСКА. Вариант с «Динамо» тоже имел место и был очень реален. Правда и то, что я вел переговоры со «Спартаком». Но в итоге я понял, что хочу остаться в Англии с семьей, - цитирует Бенаюна «Матч ТВ».

За свою карьеру Бенаюн играл за «Хапоэль» (Беер-Шева), «Расинг», «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Куинз Парк Рейнджерс», «Маккаби» (Хайфа), «Маккаби» (Тель-Авив) и «Бейтар» (Иерусалим).

Бенаюн является рекордсменом сборной Израиля по количеству проведенных за команду матчей (102).