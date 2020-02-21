Агент: Теперь Рами – игрок «Сочи» Футбольный агент Рубен Хавьер Косо Руиз, клиентом которого является центральный защитник Адиль Рами, подтвердил, что француз перешел в «Сочи».

– Все хорошо, переговоры завершены. Теперь он игрок ФК «Сочи», – цитирует Руиза Sport24.ru.

Отметим, что последним клубом Рами был «Фенербахче», за который он провел семь поединков. Сегодня турецкий клуб объявил об уходе защитника из команды.

Ранее 34-летний игрок выступал за «Милан», «Валенсию», «Лилль», «Севилью» и «Марсель». В составе сборной Франции он отыграл 36 матчей (1 гол) и стал чемпионом мира.

«Сочи» после 19 туров занимает последнее место в РПЛ, набрав 15 очков.