«Сочи» включил чемпиона мира Рами в заявку на сезон

Ранее сообщалось, что агент 34-летнего француза подтвердил переход своего клиента в российский клуб. Соглашение будет действовать до конца этого сезона.
Отметим, что последним клубом Рами был «Фенербахче», за который он провел семь поединков. Сегодня турецкий клуб объявил об уходе защитника из команды.
Ранее игрок выступал за «Милан», «Валенсию», «Лилль», «Севилью» и «Марсель». В составе сборной Франции он отыграл 36 матчей (1 гол) и стал чемпионом мира.
«Сочи» после 19 туров занимает последнее место в РПЛ, набрав 15 очков.
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