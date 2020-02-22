Агент Кьеллини: Не думаю, что у «Ювентуса» будут проблемы с продлением контракта с Джорджо Футбольный агент Давиде Липпи, клиентом которого является защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, прокомментировал возможность продления контракта игрока с туринским клубом.

– Официально контракт будет продлен только тогда, когда об этом объявит клуб. Я не думаю, что с этим у нас возникнут проблемы. Джорджо стремится вперед и намерен играть так долго, пока чувствует себя здоровым и нужным. После травмы он много работал в одиночку, а в воскресенье удивил нас всех, когда так рано вернулся на поле. По правде говоря, я вообще не думал, что он сыграет. Когда что-то взбредет в голову Кьеллини, его ничто не остановит! – цитирует Липпи Football Italia.

Действующие соглашение 35-летнего итальянского защитника рассчитано до конца нынешнего сезона. Сообщалось, что «Ювентус» предлагает ему новый контракт до лета 2021 года.

В конце августа прошлого года Джорджо получил тяжелую травму крестообразных связок колена и пропустил пять с половиной месяцев. 16 февраля Кьеллини вновь вышел на поле, выйдя на замену на 78-й минуте в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии против «Брешии» (2:0).

Кьеллини перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в июле 2005 года за 7,7 млн евро. В сумме он сыграл за туринский клуб 508 матчей, забив 36 голов и сделав 20 результативных передач.