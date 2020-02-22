Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» на матч с «Леганесом» - Советский спорт
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22 февраля 2020 14:30Футбол

Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» на матч с «Леганесом»

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов выйдет с стартовом составе команды на матч чемпионата Испании против «Леганеса».

«Сельта»: Рубен, Мальо, Мурильо, Оласа, Араухо, Йокушлу, Брадарич, Рафинья, Д. Суарес, Аспас, Смолов.

Добавим, что встреча состоится в Виго на стадионе «Балаидос» и начнется в 15:00 помосковскому времени.

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