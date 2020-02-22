Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» на матч с «Леганесом» Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов выйдет с стартовом составе команды на матч чемпионата Испании против «Леганеса».

«Сельта»: Рубен, Мальо, Мурильо, Оласа, Араухо, Йокушлу, Брадарич, Рафинья, Д. Суарес, Аспас, Смолов. Добавим, что встреча состоится в Виго на стадионе «Балаидос» и начнется в 15:00 помосковскому времени. SEMPRE 💙 CELTA



XI: Rubén, Hugo Mallo, Murillo, Araujo, Olaza, Okay, Bradarić, Rafinha, Denis Suárez, Iago Aspas, Smolov.#CeltaLeganés #XuntosSomosMáisFortes — RC Celta (@RCCelta) February 22, 2020