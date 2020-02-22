Оскар Гарсия: И Смолов, и остальные игроки «Сельты» провели отличную игру - Советский спорт
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22 февраля 2020 19:03ФутболШарафудинов Виктор

Оскар Гарсия: И Смолов, и остальные игроки «Сельты» провели отличную игру

Главный тренер галисийцев пообщался с журналистами после победы над «Леганесом».

Главный тренер галисийцев пообщался с журналистами после победы над «Леганесом».

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Сельта» на своем поле обыграла «Леганес» со счетом 1:0. С 21-й минуты галисийцы играли вдесятером после удаления Филипа Брадарича.

Российский нападающий Федор Смолов вышел в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте вскоре после того, как Яго Спас забил гол, который принес «Сельте» победу.

«Сегодня я не могу сказать ничего плохого о своей команде, – цитирует пресс-конференцию Гарсии Yahoo! Sports – Игроки выложились на полную.

Решения судьи я не комментирую ни после побед, ни после поражений. Но я удивлен, что он не стал сам смотреть видеоповтор в эпизоде с удалением. Мне кажется, что в нашей игре против «Реала» Бэйл совершил более грубый фол.

Я стараюсь делать каждого игрока лучше, хотя у нас есть игроки очень высокого уровня. Рафинья, Мурильо, Араухо, Мальо, Оласа – все провели сегодня отличную игру. Смолов и даже Санти Мина, я бы отметил каждого».

«Сельта» благодаря победе выбралась из зоны вылета на 17-е место. У галисийцев 24 очка, а следующий матч они проведут 29 февраля в гостях у «Гранады».

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