Адиль Рами – о переходе в «Сочи»: Я счастлив новому опыту Французский защитник Адиль Рами прокомментировал свой переход в «Сочи».

– Я счастлив новому опыту. Хочу в «Сочи» играть и доказать, что я такой же, какой и всегда. Я знаком с городом и Россией по чемпионату мира, – цитирует Рами Sport24.ru.

Отметим, что контракт 34-летнего защитника с российской командой рассчитан до конца сезона.

Последним клубом Рами был «Фенербахче», за который он провел семь поединков. Ранее он выступал за «Милан», «Валенсию», «Лилль», «Севилью» и «Марсель». В составе сборной Франции он отыграл 36 матчей (1 гол) и стал чемпионом мира в 2018 году.

«Сочи» после 19 туров занимает последнее место в РПЛ, набрав 15 очков.