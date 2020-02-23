«Вулверхэмптон» разгромил «Норвич», Диогу Жота сделал дубль - Советский спорт
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23 февраля 2020 18:54ФутболШарафудинов Виктор

«Вулверхэмптон» разгромил «Норвич», Диогу Жота сделал дубль

«Волки» занимают восьмое место в АПЛ.

Матч 27-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Норвич» завершился со счетом 3:0.

Дубль в составе хозяев сделал португальский нападающий Диогу Жоту, отличившись на 19-й и 30-й минутах. Третий гол «волков» на 50-й забил мексиканец Рауль Хименес.

«Вулверхэмптон» прервал 3-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате (поражение и две ничьи). В турнирной таблице команда занимает 8-е место, набрав 39 очков.

«Норвич» находится на последнем 20-м месте с 18 очками. В четырех последних турах «канарейки» набрали лишь одно очко, добившись одной ничьей и потерпев три поражения.

28 февраля «Норвич» примет «Лестер». 1 марта «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Тоттенхэмом».

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