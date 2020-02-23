«Ростов» обыграл «Краснодар» благодаря голу Еременко Команды РПЛ провели спарринг в закрытом режиме на сборе в Испании.

«Ростов» и «Краснодар» завершили подготовку в весенней части сезона, сыграв товарищеский матч в Испании. Со счетом 1:0 победу одержала команда Валерия Карпина. Единственный гол на 87-й минуте забил Роман Еременко.

После 19 туров «Краснодар» занимает второе место в чемпионате России, набрав 35 очков, а «Ростов» – третье (34). Лидирует в турнире «Зенит», набравший 45 очков.

В 20-м туре «Ростов» 29 февраля встретится в гостях с «Ахматом», а «Краснодар» 1 марта примет «Уфу».