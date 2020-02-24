«Сочи» объявил о трансфере чемпиона мира Адиля Рами - Советский спорт
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24 февраля 2020 00:38ФутболГичунцев Артур

«Сочи» объявил о трансфере чемпиона мира Адиля Рами

Он также выигрывал Лигу Европы.

Французский защитник Адиль Рами продолжит карьеру в чемпионате России. Сегодня, 24 февраля он подписал соглашение с футбольным клубом «Сочи».

«Привет, Сочи! Меня зовут Адиль Рами. Увидимся скоро на стадионе «Фишт», – сказал 34-летний защитник, чьи слова приводит пресс-служба «Сочи».

До переезда в РПЛ Рами также играл за «Милан», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и другие клубы. В составе сборной Франции он провел 36 матчей, забил один гол и выиграл чемпионат мира в 2018 году.

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