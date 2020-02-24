Матео Ковачич: Будем готовы доставить «Баварии» неприятности - Советский спорт
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24 февраля 2020 23:53ФутболКорегин Владислав

Матео Ковачич: Будем готовы доставить «Баварии» неприятности

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

– Тренер укажет нам на сильные и слабые стороны «Баварии». В чемпионате Германии не такая жесткая конкуренция, как в Премьер-лиге, поэтому они будут посвежее нас. Но мы будем готовы доставить им неприятности. Конечно, победа над «Тоттенхэмом» в АПЛ стала поворотным моментом. Мы показали плохой результат против «Манчестер Юнайтед», нам нужно было проснуться и хорошо сыграть с «Тоттенхэмом». Мы справились выше всяких похвал. Но надо двигаться дальше, играть так же и продолжать выигрывать, – цитирует Ковачича пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего хорвата 34 матча, в которых он отметился двумя забитыми мячами и тремя ассистами.

Первая игра между «Челси» и «Баварией» состоится 25 февраля в Лондоне. Начало – в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 18 марта.

Отметим, что в АПЛ лондонский клуб идет на четвертой позиции в турнирной таблице, набрав 44 очка в 27 поединках. «Бавария» с 49 очками лидирует в чемпионате Германии.

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