Матчи чемпионата Японии по футболу отменены из-за коронавируса Руководство высшего дивизиона чемпионата Японии приняло решение отменить семь матчей, запланированных на 26 февраля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение, данное решение связано с угрозой распространения коронавируса в стране.

Отмечается, что в настоящее время руководство J1 League рассматривает возможность отмены всех футбольных матчей до середины марта.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса отложен на неопределенный срок старт чемпионата Южной Кореи по футболу. Также из-за коронавируса может быть перенесен 26-й тур чемпионата Италии.