Василий Кикнадзе: Чорлука – как старший брат для молодых ребят (фото, видео)

- Желание продлить контракт было обоюдным. С обеих сторон было движение навстречу друг другу для того, чтобы достичь компромисса. Обсуждение кандидатуры Ведрана на трансферном комитете заняло несколько минут. Финансовые вопросы также сняли очень быстро.

Чорлука – как старший брат для молодых ребят. Отличный футболист, лидер на поле и в раздевалке, опытный игрок. У нас много выпускников Академии, которые требуют развития, и мы надеемся использовать его опыт на пользу команде, - цитирует Кикнадзе пресс-служба клуба.

Добавим, что 34-летний хорватский защитник подписал контракт сроком до лета 2021 года.

Напомним, что Чорлука перешел в «Локомотив» из «Тоттенхэма» в июле 2012 года. С тех пор защитник провел за московский клуб 201 встречу, записав на свой счет восемь забитых мячей, семь голевых передач, а также заработав 48 желтых и две красных карточки.