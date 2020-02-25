Василий Кикнадзе: Чорлука – как старший брат для молодых ребят (фото, видео)
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал новый контракт с хорватским защитником Ведраном Чорлукой.
- Желание продлить контракт было обоюдным. С обеих сторон было движение навстречу друг другу для того, чтобы достичь компромисса. Обсуждение кандидатуры Ведрана на трансферном комитете заняло несколько минут. Финансовые вопросы также сняли очень быстро.
Чорлука – как старший брат для молодых ребят. Отличный футболист, лидер на поле и в раздевалке, опытный игрок. У нас много выпускников Академии, которые требуют развития, и мы надеемся использовать его опыт на пользу команде, - цитирует Кикнадзе пресс-служба клуба.
Добавим, что 34-летний хорватский защитник подписал контракт сроком до лета 2021 года.
Напомним, что Чорлука перешел в «Локомотив» из «Тоттенхэма» в июле 2012 года. С тех пор защитник провел за московский клуб 201 встречу, записав на свой счет восемь забитых мячей, семь голевых передач, а также заработав 48 желтых и две красных карточки.
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