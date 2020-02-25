Адиль Рами: У меня был и еще один вариант продолжения карьеры из России (видео)

- У меня было несколько вариантов. Первым было остаться в Турции и играть за «Фенербахче». «Фенербахче» - большой клуб, поэтому я мог остаться и играть. Но я чувствовал себя там как-то странно. Я отказался от этого варианта - остаться в «Фенербахче» на три месяца, а они бы еще и платили мне за просто так.
Я никогда не забывал, что моя главная страсть - это играть в футбол, а не получать деньги. У меня за плечами большая карьера. И мне некому и нечего доказывать. Я просто хочу хорошо играть в футбол. В новом клубе, в новой стране. Я боец. Так что мне нравится этот вызов.
У меня был и второй вариант из России. Но мой агент сказал мне: «Слушай, «Сочи» - новая команда. Там тебе очень понравится. Там другой менталитет. Будет здорово, если ты туда попадешь. Поверь мне, у тебя получится заиграть. Ты будешь счастлив там». А для меня это самое главное. Я играю, чтобы получать удовольствие. Я хочу находиться здесь, в «Сочи», - рассказал Рами в интервью пресс-службе сочинской команды, видео которого опубликовано в Instagram.
Отметим, что контракт 34-летнего защитника с российской командой рассчитан до конца сезона.
Последним клубом Рами был «Фенербахче», за который он провел семь поединков. Ранее он выступал за «Милан», «Валенсию», «Лилль», «Севилью» и «Марсель». В составе сборной Франции он отыграл 36 матчей (1 гол) и стал чемпионом мира в 2018 году.
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