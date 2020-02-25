«Сельта» намерена выкупить Рафинью у «Барселоны» - Советский спорт
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25 февраля 2020 17:06ФутболШарафудинов Виктор

«Сельта» намерена выкупить Рафинью у «Барселоны»

Бразильский полузащитник выступает за команду из Виго на правах аренды.

Испанская газета Marca сообщает, что «Сельта» собирается летом выкупить у «Барселоны» трансфер 27-летнего атакующего полузащитника Рафиньи Алькантары. Сумма сделки может составить 17 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Рафинья играет за галисийский клуб на правах аренды. На его счету 2 гола и 1 результативная передача в 20 матчах чемпионата Испании нынешнего сезона. Стоит отметить, что это уже не первая аренда футболиста в Виго, ведь ранее он играл за «Сельту» сезоне-2013/14, отметившись 4 голами и 7 результативными передачами в 32 играх испанской примеры.

Рафинья – воспитанник «Барселоны». Его старший брат Тьяго Алькантара выступает за мюнхенскую «Баварию» и сборную Испании.

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