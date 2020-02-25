Серхио Рамос об отстранении «Манчестер Сити»: Надеюсь с «Реалом» никогда подобного не случится Английский клуб не сможет сыграть в еврокубках в двух ближайших сезонах.

Завтра 26 февраля в Мадриде состоится первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити». На предматчевой пресс-конференции капитан Королевского клуба Серхио Рамос прокомментировал ситуацию с отстранением «Манчестер Сити» от еврокубков за нарушение правил финансового Fair Play.

«Когда ты понимаешь, что это твой последний турнир, ты становишься более мотивированным, – цитирует Рамоса Marca. – Трудно сказать, как это скажется на «Манчестер Сити». Возможно, они проявят себя с наилучшей стороны. Возможно, сыграют хуже, чем могли бы. Надеюсь, мы никогда не окажемся в такой ситуации, потому что Лига чемпионов – это особенный турнир».

14 февраля УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от выступлений в европейских клубных турнирах на два ближайших сезона (2020/21 и 2021/22).