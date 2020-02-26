CAS зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» против решения УЕФА Ранее Европейский союз футбольных ассоциаций на два сезона отстранил чемпионов Англии от выступлений в еврокубках.

Сайт Спортивного арбитражного суда сообщил о регистрации апелляции «Манчестер Сити». Английский клуб оспаривает наказание УЕФА за нарушение финансового Fair Play.

Напомним, что Европейский союз футбольных ассоциаций на два сезона отстранил «горожан» от выступлений во всех европейских клубных турнирах, а также наложил штраф в размере 30 миллионов евро.

Сегодня «Манчестер Сити» проведет в Мадриде первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.