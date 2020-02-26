CAS зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» против решения УЕФА

Сайт Спортивного арбитражного суда сообщил о регистрации апелляции «Манчестер Сити». Английский клуб оспаривает наказание УЕФА за нарушение финансового Fair Play.
Напомним, что Европейский союз футбольных ассоциаций на два сезона отстранил «горожан» от выступлений во всех европейских клубных турнирах, а также наложил штраф в размере 30 миллионов евро.
Сегодня «Манчестер Сити» проведет в Мадриде первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой Французы – первые, норвежцы –, немцы – третьи, россияне – четвертые. Таков итог мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону. 22.02.2020 18:15 Биатлон Чикирис Олег «Победа – не самая сложная задача». Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем Мнения боксеров накануне встречи. 20.02.2020 10:30 Бокс Усачев Владислав Андрей Сироткин: Стогниенко обещал взять меня на игру «Ман Сити» Российский боксер среднего веса Андрей Сироткин рассказал о победе над Апти Устархановым и дружбе с комментатором Владимиром Стогниенко, который находился у него в углу. 22.02.2020 04:30 Бокс Усачев Владислав Меньше фаворитов, больше шансов. 5 причин следить за чемпионатом Европы по биатлону Континентальное первенство стартует уже сегодня в Минске 26.02.2020 09:56 Биатлон Велиев Эмиль «В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай Сумеет ли Сакик воскресить Наместникова, как Ничушкина? Виталий Славин подводит итоги дедлайна в НХЛ. 25.02.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:12 Теннис Мысин Николай