Президент «Баварии» подарил тренеру Флику ручку на день рождения с намеком о продлении контракта - Советский спорт
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26 февраля 2020 19:05ФутболШарафудинов Виктор

Президент «Баварии» подарил тренеру Флику ручку на день рождения с намеком о продлении контракта

Вчера мюнхенский клуб разгромил в Лондоне «Челси» в плей-офф Лиги чемпионов.

Главному тренеру «Баварии» Хансу-Дитеру Флику еще 24 февраля исполнилось 55 лет. Однако подарок от председателя правления мюнхенского клуба Карла-Хайнца Румменигге Флик получил только вчера – после победы над лондонским «Челси» со счетом 3:0 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Kicker, Румменигге подарил Флику ручку при футболистах «Баварии», сделав весьма любопытное заявление:

«Нашему тренеру исполнилось 55 лет. Это хороший возраст. Для тех, кто не знает, что находится в красном пакете – там ручка. В «Баварии» порой подписывают бумаги».

Напомним, что «Бавария» начинала нынешний сезон под руководством Нико Ковача, однако хорват был уволен 3 ноября. Бывший ассистент Йоахима Лева в сборной Германии Ханс-Дитер Флик изначально был назначен исполняющим обязанности главного тренера, однако затем «Бавария» заключила с ним полноценный контракт до конца нынешнего сезона.

Ранее Румменигге заявлял, что соглашение может быть продлено на более долгий срок, если команда добьется положительных результатов под руководством Флика.

Вчера 25 февраля «Бавария» разгромила «Челси» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:0. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 марта.

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