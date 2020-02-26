Сборная Белоруссии выиграла товарищеский матч у команды Болгарии - Советский спорт
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26 февраля 2020 20:27ФутболШарафудинов Виктор

Сборная Белоруссии выиграла товарищеский матч у команды Болгарии

Игра состоялась в болгарской столице Софии.

Товарищеская встреча национальных сборных Болгарии и Белоруссии завершилась со счетом 0:1. За обе команды в основном играли футболисты, выступающие в своих национальных чемпионатах.

Единственный гол на 15-й минуте организовали два игрока солигорского «Шахтера» – Дмитрий Подстрелов забил после передачи Виталия Лисаковича.

23 февраля белорусы с таким же счетом 1:0 обыграли в ОАЭ сборную Узбекистана. Тогда отличился Павел Нехайчик.

В отличие от белорусской сборной у болгар еще есть шансы выступить на Евро-2020. В первом раунде плей-офф отборочного турнира команда Болгарии 26 марта встретится дома со сборной Венгрии. Во втором полуфинале мини-турнира сыграют Исландия и Румыния.

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