Адиль Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако» На данный момент команда Владимира Федотова занимает последнее, 16-е место в таблице.

Новичок «Сочи» Адиль Рами рассказал о своем отношении к российскому клубу, отметив, что дебютант РПЛ может повторить путь французского «Монако».

«Вижу перспективы у этого клуба. «Сочи» – по-хорошему амбициозный проект. Этот клуб вполне может стать российским аналогом «Монако». Красивая природа, красивый стадион, туристы», – сказал Рами «Советскому спорту».

До переезда в РПЛ 34-летний футболист выступал за такие клубы как «Милан», «Валенсия», «Севилья», «Марсель» и другие. В 2018 году защитник стал чемпионом мира в составе сборной Франции.