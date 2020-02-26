Адиль Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако»

Новичок «Сочи» Адиль Рами рассказал о своем отношении к российскому клубу, отметив, что дебютант РПЛ может повторить путь французского «Монако».
«Вижу перспективы у этого клуба. «Сочи» – по-хорошему амбициозный проект. Этот клуб вполне может стать российским аналогом «Монако». Красивая природа, красивый стадион, туристы», – сказал Рами «Советскому спорту».
До переезда в РПЛ 34-летний футболист выступал за такие клубы как «Милан», «Валенсия», «Севилья», «Марсель» и другие. В 2018 году защитник стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
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