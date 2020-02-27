ФИФА собирается ограничить количество арендных договоров между клубами Новые правила собираются ввести в июле нынешнего года.

В штаб квартире Международной федерации футбольных ассоциаций в швейцарском Цюрихе состоялось заседание футбольного комитета ФИФА. Официальный сайт организации сообщает, что одним из главных вопросов стали возможные изменения в системе трансферов.

В июле 2020 года ФИФА собирается принять новые правила, ограничивающие количество арендных соглашений с футболистами старше 21 года.

Ограничения будут вводиться поэтапно. Начиная с сезона-2020/2021 клубам будет разрешено заключить максимум восемь международных арендных сделок. В 2022 количество таких соглашений сократят до шести. При этом два клуба смогут арендовать друг у друга не больше трех футболистов.

Еще одним нововведением станет создания фонда ФИФА для выплат компенсации за обучение. Этот фонд будет финансироваться за счет дополнительного сбора в 1% от комиссии за трансфер, что позволить гарантировать академиям и футбольным школам получение выплат за обучение игроков.

Также ФИФА одобрила принцип, по которому официальные внутренние матчи не должны проводиться на территории другой страны.