ФИФА собирается ограничить количество арендных договоров между клубами

В штаб квартире Международной федерации футбольных ассоциаций в швейцарском Цюрихе состоялось заседание футбольного комитета ФИФА. Официальный сайт организации сообщает, что одним из главных вопросов стали возможные изменения в системе трансферов.
В июле 2020 года ФИФА собирается принять новые правила, ограничивающие количество арендных соглашений с футболистами старше 21 года.
Ограничения будут вводиться поэтапно. Начиная с сезона-2020/2021 клубам будет разрешено заключить максимум восемь международных арендных сделок. В 2022 количество таких соглашений сократят до шести. При этом два клуба смогут арендовать друг у друга не больше трех футболистов.
Еще одним нововведением станет создания фонда ФИФА для выплат компенсации за обучение. Этот фонд будет финансироваться за счет дополнительного сбора в 1% от комиссии за трансфер, что позволить гарантировать академиям и футбольным школам получение выплат за обучение игроков.
Также ФИФА одобрила принцип, по которому официальные внутренние матчи не должны проводиться на территории другой страны.
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