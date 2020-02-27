Микель Артета: Нам было бы очень сложно заменить игрока такого калибра, как Обамеянг Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возможный уход из клуба нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга намерен покинуть клуб летом.

– Я не думаю, что слухи его отвлекают. Он к этому привык. Я ничего не вижу в этом плохого. Нам было бы очень сложно заменить игрока такого калибра, но, надеюсь, мы сможем удержать его, и у нас не будет этой проблемы. Мы уже играли без Обамеянга, когда он был отстранен от матчей в январе. И у нас был хороший отклик от игроков в этих поединках, но в долгосрочной перспективе, если мы его потеряем, последствия очевидны, – цитирует Артету Goal.com.

Ранее итальянский журналист Николо Скира сообщил, что руководство лондонцев не может договориться с 30-летним форвардом по поводу нового контракта. Действующее соглашение 30-летнего габонца с «Арсеналом» рассчитано до 2021 года, поэтому команда может рассмотреть его продажу в ближайшее время.

Напомним, что Обамеянг перешел к «канонирам» из дортмундской «Боруссии» в январе 2018 года. За это время он провел за клуб 86 матчей, в которых забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.

В текущем сезоне в активе Обамеянга 16 голов и одна голевая передача в 27 матчах. Его команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 25 турах.