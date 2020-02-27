«Эспаньол» обыграл «Вулверхэмптон», но в 1/8 финала Лиги Европы прошел английский клуб Домашняя победа доставила каталонцам лишь моральное удовлетворение.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Эспаньол» – «Вулверхэмптон» завершился со счетом 3:2.

В составе хозяев хет-трик оформил Джонатан Кальери (16-я минута, 57-я с пенальти и 90+1). В составе гостей отличились Адама Траоре и Мэтт Доэрти, сравнивая счет по ходу встречи на 22-й и 79-й минутах.

В следующий раунд прошел английский клуб, ведь на свое поле «волки» разгромили португальцев с результатом 4:0.

Жеребьевка 1/8 финала состоится завтра 28 февраля.