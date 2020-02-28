Игроки «Ньюкасла» не будут жать друг другу руки из-за опасения распространения коронавируса 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань.

Игроки и персонал «Ньюкасла» больше не будут пожимать руку друг другу из-за опасения распространения коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

– Наши сотрудники и игроки прекратили ритуал рукопожатия. Обычно мы пожимаем друг другу руки каждый день, но наши доктора на данный момент предложили прекратить это с целью предотвращения потенциального заражения кого-либо, – сказал главный тренер команды Стив Брюс.

В рамках 28-го тура АПЛ «Ньюкасл» дома примет «Бернли». «Сороки» занимают 14-е место в турнирной таблицы, набрав 31 очко.

Напомним, что из-за коронавируса были отменены матчи чемпионата Италии, а некоторые будут сыграны без зрителей. А в серии С был зафиксирован первый случай заболевания вирусом профессионального футболиста.