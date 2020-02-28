Матчи 24-го тура чемпионата Швейцарии перенесены из-за коронавируса 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань.

Пресс-служба чемпионата Швейцарии сообщила, что все игры 24-го тура были отмены из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что в стране по крайней мере до 15 марта не разрешается проводить общественные и частные мероприятия c присутствием более одной тысячи человек.

На данный момент первое место в чемпионате Швейцарии после 23 туров занимает «Санкт-Галлен» (45 очков). На второй позиции действующий чемпион страны – «Янг Бойз», уступающий лидеру лишь по дополнительным показателям. На третьей строчке – «Базель».