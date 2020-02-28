Фролов признан лучшим игроком матча «Крылья Советов» – «Оренбург» (видео)

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов назван лучшим игроком матча 20-го тура премьер-лиги с «Оренбургом».

32-летний вратарь проводил свой первый матч за самарцев и на 24-й минуте отразил пенальти от серба Джордже Деспотовича. Также на его счету пять сэйвов и 37 процентов точных передач.

🏆 Вратарь самарской команды Евгений Фролов – лучший игрок матча #КрыльяОренбург! pic.twitter.com/lutL7EWeFK — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 28, 2020

Отметим, что Фролов выступал за «Оренбург» в 2017-2019 годах, а прошлым летом перешел в «Сочи».

Перед отраженным пенальти «Крылья Советов» остались в меньшинстве после удаления полузащитника Срджана Мияйловича, нарушившего правила в штрафной своей команды.

Завив в конце первого тайма, хозяева не смогли удержать победу: «Оренбург» отыгрался на 89-й минуте.

Таким образом, «Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию, которая теперь составляет семь матчей: две ничьих и пять поражений.