График Евро-2020 остался неизменным, несмотря на проблемы с коронавирусом Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планируют менять график чемпионата Европы-2020 из-за проблем с коронавирусом.

«Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА находится в постоянном контакте с соответствующими международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения.

Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем», – приводит заявление УЕФА ТАСС.

Напомним, турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, а именно: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.