Лэмпард назвал «чушью» слухи о желании продать Кепу Ранее сообщалось, что специалист недоволен игрой 25-летнего голкипера.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг информацию в СМИ о желании расстаться с испанским вратарем Кепой Аррисабалагой.

«Честно говоря, я не знаю, откуда берутся эти слухи. Просто чушь какая-то. Я даже не думал продавать его», – цитирует тренера Daily Mail.

25-летний испанец перешел в «Челси» в августе 2018 года из «Атлетика» за 80 миллионов евро. С тех пор он провел за клуб 85 матчей, пропустив 94 гола и 29 раз сохранив ворота в неприкосновенности.