«Лестер» проиграл последней команде АПЛ Встреча прошла в Норидже.

Футболисты «Лестера» потерпели гостевое поражение в матче 28-го тура АПЛ против «Норвича».

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был забит на 70-й минуте, а его автором стал Джамал Льюис.

Таким образом, «лисы» занимают третье место в таблице АПЛ, набрав 50 очков. У «Норвича» – 21 балл и последняя, 20-я позиция.

АПЛ. 28-й тур

«Норвич» – «Лестер» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 70 Льюис.

«Норвич»: Крул, Хэнли, Ааронс, Льюис, Годфри, Буэндиа, Кэнтуэлл (Рупп, 68), Маклин, Тетти, Дуда (Штиперманн, 87), Пукки (Дрмич, 81).

«Лестер»: Шмейхель, Сеюнджю, Эванс, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Барнс, Мэддисон, Чоудури (Ндиди, 67), Прат (Тилеманс, 73), Перес (Олбрайтон, 78), Ихеаначо.

Предупреждения: Хэнли (53), Прат (62), Шмейхель (87).