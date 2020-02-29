Валерий Кечинов: Похоже, «Спартак» ошибся с трансферами Тиля и Шюррле Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что красно-белые ошиблись с трансферами хавбека Гуса Тиля и форварда Андре Шюррле.

- И Тиль, и Шюррле здорово начали, когда только пришли в «Спартак», но, как показало время, в клубе, похоже, ошиблись с этими трансферами. Я надеюсь, что голландец еще покажет себя. Видно, что это интересный игрок. Что же касается Шюррле, то, безусловно, у него за плечами большой опыт, однако концовка первой части сезона показала, что «Спартак» справляется и без него, - цитирует Кечинова RT.

Напомним, что Тиль перешел в «Спартак» из АЗ за 18 миллионов евро, став самым дорогим приобретением в истории красно-белых. Шюррле был арендован у дортмундской «Боруссии» до конца текущего сезона.