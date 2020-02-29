Динияр Билялетдинов: Надеюсь, у Тедеско была возможность со спокойной головой поработать с командой - Советский спорт
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29 февраля 2020 10:20Футбол

Динияр Билялетдинов: Надеюсь, у Тедеско была возможность со спокойной головой поработать с командой

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов оценил переход в московскую команду форварда Александра Соболева.

- На мой взгляд, это неплохо. Это высокий и мощный форвард, который добавит вариативности в нападении. Но, думаю, если спартаковцев оставить в покое, команде будет легче. «Спартак» традиционно испытывает серьёзное давление. То же самое касается и тренера. Надеюсь, межсезонье было плодотворным, а у Тедеско была возможность со спокойной головой поработать с командой, - цитирует Билялетдинова RT.

Напомним, что 30 января Соболев на правах аренды перешел в «Спартака». По окончании сезона у красно-белых остается право на полноценный трансфер нападающего.

В текущем сезоне форвард забил десять голов и сделал три результативные передачи в 18 матчах за «Крылья Советов».

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