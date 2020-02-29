«Леганес» и «Алавес» разошлись миром Матч состоялся в пригороде Мадрида.

В 26-м туре чемпионата Испании «Леганес» и «Алавес» сыграли вничью 1:1.

На 47-й минуте гости вышли вперед стараниями Лукаса Переса, но на 59-й Гвидо Каррильо восстановил равновесие.

«Алавес» занимает 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Леганес» находится на предпоследнем 19-м месте, имея 20 очков. Команда Хавьера Агирре не может выиграть уже 4 матча кряду (две ничьи и два поражения).

6 марта «Алавес» примет «Валенсию». 8 марта «Леганес» сыграет в гостях с «Вильярреалом».