«Севилья» в добавленное время вырвала победу у «Осасуны» - Советский спорт
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01 марта 2020 16:16ФутболНечаев Юрий

«Севилья» в добавленное время вырвала победу у «Осасуны»

Севильцы одержали вторую победу подряд в чемпионате Испании.

Матч 26-го тура чемпионата Испании «Севилья» - «Осасуна» завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил нападающий Юссеф Эн-Несири. Еще один мяч записал на свой счет Лукас Окампос. У гостей отличились Аридан Эрнандес и Роберто Торрес.

Примечательно, что при счете 2:0 на 54-й минуте был удален голкипер гостей Серхио Эррера. Несмотря на это, «Осасуна» смогла сравнять счет, но удержать ничью гостям не удалось.

«Севилья» набрала 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Осасуна» - 12-я (31).

7 марта «Севилья» сыграет в гостях против «Атлетико», а «Осасуна» на своем поле примет «Эспаньол» 8-го числа.

Чемпионат Испании
26-й тур

«Севилья» (Севилья) — «Осасуна» (Памплона) — 3:2 (2:0)
Голы: Эн-Несири, 13, 90. Окампос, 45 — Аридан, 64. Торрес, 74 (с пенальти).
Удаление: Эррера, 54. («Осасуна»).

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